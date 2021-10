Lascia prendere il fucile da caccia al nipote per allenarsi e divertirsi, denunciato pensionato

Avrebbe lasciato prendere – affinché si “allenasse un pochino e si divertisse” – il fucile da caccia al nipote minorenne. Un ragazzino che, imbracciando l’arma legalmente detenuta dal nonno, ha iniziato a far fuoco, sparando in aria o contro degli alberi, nell’appezzamento di terreno di contrada Mandrascava, all’uscita del Villaggio Mosè.

Qualcuno, sentendo tutti quegli spari, ha però composto il 112 e in una manciata di minuti sono accorsi i carabinieri. Quando i militari dell’Arma sono giunti hanno trovato – era il pomeriggio di mercoledì - il ragazzino ancora intento ad “allenarsi”. Il pensionato settantatreenne, proprietario del fucile da caccia, è stato dunque denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Il titolo di reato contestato è stato: omessa custodia di armi. Appare scontato, anche se non ci sono conferme istituzionali al riguardo, che il fucile sia stato ritirato in via cautelare.

Tre o quattro ore dopo, i militari dell’Arma della stazione del Villaggio Mosè, durante un ordinario pattugliamento del territorio, hanno notato una colonna di fumo nero sollevarsi da un terreno di contrada Mandrascava. Sono andati, naturalmente, a dare un’occhiata e proprio sull’appezzamento di terreno dell’anziano hanno trovato un incendio. Lo stesso pensionato settantatreenne aveva appiccato un fuoco per liberarsi di scartoffie e cose inutilizzabili. Ma in quel falò c’era anche dell’eternit. E’ stato, dunque, ancora una volta, e nel giro di pochissime ore, denunciato alla Procura. E in quest’ultima occasione per combustione illecita di rifiuti.