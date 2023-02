Frodi, ma anche addebiti per prelievi mai fatti al bancomat: presentate 4 denunce

Non soltanto frodi informatiche, ma anche addebiti sul conto corrente per un prelievo, da ben 500 euro, mai fatto. Fra Agrigento e Canicattì continuano ad essere formalizzate, alla polizia, le denunce per questo tipo di reati. Nella città dei Templi, un sessantenne ha subito sette addebiti bancari – per un totale di 239 euro – per acquisti fatti su siti esteri. Siti internet che l’uomo non ha però mai visitato. Un quarantenne canicattinese si è invece visto addebitare prima 239,97 euro e poi 197 euro nel giro di pochissimi giorni. Un cinquantatreenne ha invece denunciato l’indebito utilizzo della sua carta di credito: l’uomo, sul cellulare, ha ricevuto un messaggio con il quale veniva avvisato dell’avvenuto pagamento di ben 752,65 euro. Peccato però che l’uomo non aveva comprato neanche uno spillo e non aveva speso neanche un centesimo di euro. L’addebito, in questo caso, sarebbe stato fatto dalla banca in favore di un sito internet ucraino che il canicattinese, fra l’altro, sconosceva.

Si è accorto invece di un prelievo di contanti – controllando i movimenti del suo bancomat – un altro canicattinese cinquantasettenne. Un prelievo non di poche decine di euro, ma di ben 500 euro. Ed anche lui è corso al commissariato di polizia di Canicattì dove ha raccontato, e documentato, tutto agli agenti. L’uomo era sicuro di non aver mai fatto quel prelievo che, fra l’altro, è risultato essere fatto in un istituto bancario di Canicattì. Mentre su questo caso, di indebito utilizzo del bancomat, stanno indagando i poliziotti del commissariato, tutti gli altri fascicoli sono stati trasferiti ai colleghi della Postale.