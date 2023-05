Frodi alimentari, nel giro di pochi mesi quattro denunce nell'Agrigentino

Nel primo quadrimestre 2023, le indagini del reparto Tutela Agroalimentare di Messina hanno consentito di denunciare 5 persone nella provincia di Messina e 4 nella provincia di Agrigento, responsabili di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di contributi europei destinati all'agricoltura. Sarebbero stati intascati illecitamente 490.308,39 di fondi Ue.

I militari hanno anche sequestrato in provincia di Messina 145 titoli di pagamento del valore di 28.752,05 euro e, per equivalente beni mobili, immobili e somme di denaro, fino alla concorrenza di 239.074,02 euro. A due degli indagati è stata notificata la misura cautelare interdittiva, per la durata di un anno, dall'attività di impresa.