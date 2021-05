Sito internet estero addebita 117,50 euro ad una 39enne: nuova frode online

Il modus operandi è praticamente sempre lo stesso. E sono sempre di più gli agrigentini che, per un motivo o per un altro, purtroppo, ci incappano. Ad una racalmutese trentanovenne qualcuno – senza lasciare alcuna traccia o indizio – ha rubato 117,50 euro dalla sua carta di credito. Un prelievo non autorizzato che non è stato altro che il frutto di una nuova – ennesima – frode informatica.

Una frode che è stata realizzata da un sito estero con il quale la racalmutese non aveva avuto nessun contatto: non vi aveva fatto accesso, né vi aveva comprato nulla. La donna, nelle ultime ore, s’è presentata all’ufficio Denunce del commissariato di polizia di Canicattì ed ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. I poliziotti del commissariato hanno raccolto, come sempre avviene in casi di questo genere, tutte le informazioni e gli elementi necessari e trasmetteranno nelle prossime ore il fascicolo ai colleghi della polizia Postale.

Spetterà proprio a loro, laddove possibile, provare a tracciare la giusta strada – sul web, naturalmente, - per identificare il balordo che ha portato via 117,50 euro alla racalmutese. Fatti analoghi, anzi praticamente identici, sono stati già denunciati in Questura ad Agrigento.