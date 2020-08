"Danneggiamenti e frode informatica", arrestato un 70enne

I poliziotti hanno arrestato un 70enne di Ribera. L'uomo, R.B., queste le sue inizial, è stato condannato per omissione di versamenti previdenziali e assistenziali, danneggiamento, frode informatica, corruzione e per reati concernenti la legge fallimentare. La condanna in esecuzione all’ordine di esecuzione, è stata emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma.

Gli uomini del commissariato di Sciacca hanno accompagnato l'uomo presso la casa circondariale di Agrigento a disposizione della competente autorità giudiziaria.