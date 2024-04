Temperature ed atmosfere da pieno inverno, al viale della Vittoria ancora albero e luminarie di Natale

Temperature serali tra 6 e 7 gradi, freddo, pioggia e atmosfere da pieno inverno. Ad Agrigento sembrava di essere a dicembre, di certo non alla vigilia della festa del 25 aprile.

Al viale della Vittoria campeggia addirittura un albero di Natale illuminato con tanto di stella sulla sommità e luminarie di contorno. Una “visione” decisamente inconsueta e decontestualizzata per cittadini e turisti che hanno sorriso, ma non più di tanto: la temperatura, effettivamente, era tipicamente invernale e non da primavera inoltrata.