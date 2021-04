Meteo, arrivano i venti dal Nord: acquazzoni e temporali per Pasqua e Pasquetta

“Giorni contati per l’anticiclone africano e il caldo anomalo, sabato cambia tutto con l’arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Tra pomeriggio e sera giungeranno infatti rovesci e temporali sparsi al Centronord, più incisivi su medio versante adriatico, Appennino centrale, Prealpi e zone pedemontane; non escluse anche locali grandinate. Il fronte freddo scivolerà poi al Sud durante la domenica di Pasqua, portando piogge e rovesci sparsi soprattutto al mattino, ma in progressiva attenuazione in giornata".

Soleggiato e mite fino a sabato - Anticiclone fino a sabato sulla Sicilia con tempo in prevalenza soleggiato e mite: sulle zone interne previste massime fino a 23-24°C, con punte anche superiori nell'Agrigentino; clima chiaramente più fresco lungo le coste a causa delle brezze marine e del mare ancora freddo.

A Pasqua e Pasquetta qualche rovescio e netto calo termico - La situazione sarà destinata a cambiare a Pasqua, quando arriverà un fronte freddo responsabile di maggiore variabilità con anche qualche acquazzone o temporale, più probabile sul versante tirrenico. Anche Pasquetta si prospetta decisamente più variabile, con ancora la possibilità di qualche occasionale rovescio non escluso. Non mancheranno comunque anche delle belle parentesi soleggiate. Il tutto sarà accompagnato da un netto calo delle temperature, anche di oltre 6-8°C entro Pasquetta, sotto i colpi dei venti da Nord.