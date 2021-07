Le frecce tricolori "abbracciano" Lampedusa: ecco le spettacolari immagini

Le frecce tricolori hanno "abbracciato" Lampedusa. Senza che nessuno se lo aspettasse, poco fa, la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica ha sorvolato la più grande delle isole Pelagie ed ha incantato turisti e residenti.

Tutti, di fatto, all'improvviso, si sono ritrovati con il naso all'insù e con il telefonino cellulare in mano per immortalare lo spettacolo. Tanti, anzi tantissimi, coloro che si sono emozionati per quell'abbraccio inatteso e per quello che è stato interpretato come un "gesto d'amore" nei confronti dell'isola.