Lutto nella Cgil: è morto Franco Zammuto, aveva 69 anni

E' morto a 69 anni, dopo una lunga malattia, Franco Zammuto. Da dieci anni combatteva contro un male incurabile che ne aveva fiaccato il corpo ma non lo spirito ma che, alla fine, ha avuto la meglio.

Ex dipendente dell'Agenzia delle entrate, è stato segretario della Camera del lavoro di Sciacca "Accursio Miraglia". È stato in prima linea in molte battaglie del territorio saccense, in primis quella per la riapertura delle Terme, ma si è anche per anni occupato del servizio idrico, da fiero oppositore di Girgenti Acque in tempi in cui - va detto - la cosa era relativamente poco di moda. Aspro, duro, ma anche capace di grande simpatia e con una chiara visione politica da uomo rigorosamente di Sinistra.

"Ci ha lasciato Franco Zammuto, compagno di grande valore, apprezzato per il suo attaccamento alla nostra organizzazione - commenta il segretario provinciale Alfonso Buscemi - . E’ stato un 'sognatore', per lui non esisteva il termine 'non si può fare'. Ha sempre creduto nelle

potenzialità di Sciacca ritenendo che attraverso le Terme si potevano porre le basi per uno sviluppo della città. Note le sue battaglie per i servizi a partire dalla Sanità pubblica che anno dopo anno scadeva di livello e di cui è rimasto vittima, costretto dalla malattia a fare la via crucis fuori città. Con la sua scomparsa molti di noi hanno perso anche un amico".

“Un amico di tutti – ha detto il sindaco di Sciacca Fabio Termine – ed un uomo da sempre impegnato nel sindacato, per il bene degli altri, dei cittadini, della città. Attivo, solare, disponibile, altruista, sorridente, serio, concreto, si è sempre occupato delle grandi questioni di Sciacca e del suo territorio, con la passione, la competenza e la perseveranza che in tanti ammiravamo. Era sempre presente in ogni grande battaglia, a dare il suo personale contributo e del sindacato che rappresentava, anche durante la grave malattia che gradualmente ne ha eroso le energie. Ma non si è mai tirato indietro. Un esempio per tutti, di impegno, di attaccamento alla vita e alla sua città per la quale ha combattuto fino a quando le forze glielo hanno consentito. Una grande perdita per la nostra comunità”.