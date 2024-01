Il "Fuego" di Francesco Buzzurro su Rai 3, è stato ospite di Stefano Bollani a “Via Dei Matti n.0”

Il chitarrista agrigentino Francesco Buzzurro, acclamato ormai in tutto il mondo per i suoi concerti che incantano il pubblico di ogni cultura, ma anche osannato da grandi maestri come Ennio Morricone, è stato ospite di Stefano Bollani a “Via Dei Matti n.0” in onda su Rai 3.

Si tratta di un programma televisivo molto seguito e amato dagli appassionati di musica di qualità, sul terzo canale della tv di Stato ormai dal 15 marzo 2021, dal lunedì al venerdì in prime time. Il musicista Stefano Bollani è affiancato dalla conduttrice Valentina Cenni.

Il titolo del programma riprende l'ultimo verso del brano di Sergio Endrigo “La casa (A casa)” del 1969. Bollani e Cenni, coppia anche nella vita, parlano di musica e di tutto ciò che è legato ad essa in un ambiente casalingo, con numerosi intermezzi musicali e con un tema sempre diverso. In ogni puntata un ospite si unisce a loro per parlare del suo rapporto con la musica.

In questo caso Francesco Buzzurro ha proposto il brano “Fuego”, contenuto nel suo album “Il quinto elemento” del 2014. Un’esecuzione da assoluto protagonista, con Stefano Bollani che, durante la performance di Buzzurro, ha cominciato a suonare il suo pianoforte per impreziosire i virtuosismi alle corde dell’artista agrigentino.