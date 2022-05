Frana al Viale della Vittoria e in via Picone, oltre 100 mila euro per la messa in sicurezza

Saranno spesi 103.879,23 euro per la messa in sicurezza del versante a nord-ovest delle palazzine del Viale della Vittoria denominate “Crea” e del versante sottostante la via Picone sottoposto a rischio idrogeologico R4/R3 e pericolosità P4/P3.

Sarà un gruppo di professionisti coordinati dal RUP Francesco Vitellaro ad occuparsi dell'esecuzione delle indagini, la redazione della relazione geologica e la progettazione definitiva ed esecutiva della messa in sicurezza della zona interessata dalla frana avvenuta nell’ormai lontano marzo del 2014.

Gli uffici diretti da Alberto Avenia hanno ultimato le procedure di aggiudicazione definitiva dei servizi specialistici finanziati dal Ministero dell'Interno.

“L'avvio della progettazione consentirà di eseguire i lavori previsti nel PO-FESR 2014-2020 di Agenda urbana di Agrigento – spiegano ilsSindaco Francesco Miccichè e l’Assessore Gerlando Principato – e si tratta, in particolare, di interventi di consolidamento, dallo spigolo est dell'edificio "Crea" sino all'angolo estremo nord-ovest in corrispondenza della via Picone, che rappresentano una continuazione di quelli eseguiti dalla Protezione civile regionale sul pendio posto a nord del Viale della Vittoria”.

L'opera coniugherà la messa in sicurezza (attraverso paratie) con un intervento di ingegneria naturalistica (previsione di piantumazione di essenze arboree adeguate) nonché con la messa in opera di graticciate e fascinate per aumentare la stabilità anche superficiale del versante.