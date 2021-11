Via Verga, grosso masso crolla da 20 metri: strada chiusa al transito

La frana si è verificata in zona stadio Esseneto, sul posto sono in corso verifiche per accertare la staticità dell'intero versante

Tragedia sfiorata in via Giovanni Verga ad Agrigento dove un grosso masso si è improvvisamente staccato dal costone calcarenitico crollando direttamente in strada, a ridosso delle palazzine popolari.

Sono stati i residenti ad avvisare il pericolo i vigili del fuoco che insieme agli agenti del locale corpo di polizia municipale sono andati sul posto per la messa in sicurezza dell'area. Probabile che il crollo avvenuto in zona campo sportivo, sia stato dovuto alle abbondanti piogge che ieri si sono abbattute sulla città dei Templi.

Il grosso masso, che per fortuna non ha colpito nessun mezzo in transito, è precipitato al suolo da un'altezza di circa 20 metri. La strada è stata chiusa al traffico sia veicolare che pedonale, in attesa dei sopralluoghi tecnici per le verifiche di eventuali altri pericoli.