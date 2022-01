Frana di via Plebis Rea, pronto il progetto: ecco come si interverrà per fermare lo smottamento

Dopo settimane arrivano soluzioni per il futuro della strada di via Plebis Rea attualmente interessata da uno smottamento. Al Comune di Agrigento è infatti pervenuta da Aica tutta la documentazione di

progetto per la sistemazione dell'area, e il Municipio si è l'affidamento dei lavori che ammontano ad oltre 70mila e 800 euro.

L'intervento, che interesserà anche via delle Mura, prevede la demolizione e svellimento delle pavimentazioni esistenti, la dismissione e la sostituzione delle tubazioni esistenti, il rifacimento delle pavimentazioni, il ripristino di aree al di fuori dell’area d’intervento di sostituzioni delle tubazioni, (aiuola a ridosso della strada, marciapiede e soprastante belvedere) che sono state interessate dai cedimenti causati dalle perdite idriche.