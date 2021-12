Frane di via Favignana e via Picone: approvati i progetti per arginare i crolli

Dissesto idrogeologico, la giunta comunale approva due progetti esecutivi per la messa in sicurezza di via Favignana e dell'area tra il viale della Vittoria e via Picone.

Si tratta, in entrambi i casi, di progetti a lungo attesi che dovrebbero mettere in sicurezza le abitazioni e i residenti. Il più importante da un punto di vista dell'importo stanziato è certamente quello che riguarda Monserrato, che ha un importo di oltre 4 milioni e duecentomila euro e permetterà di arginare il vasto fronte franoso che oggi minaccia delle palazzine ma che avanza inesorabilmente da 15 anni. L'Inizio dei lavori è previsto entro il primo semestre 2022 e dovranno concludersi entro 18 mesi.

Di poco meno di due milioni di euro l'importo del progetto per la messa in sicurezza del viale della Vittoria e della via Picone: stiamo parlando del versante che si trova al di sopra delle palazzine Crea e al di sotto della via Papa Giovanni XXIII.