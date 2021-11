Frana di via Favignana, aggiudicato l'incarico: ecco chi si occuperà dei rilievi geologici

Sarà Antonio Mendolia di Favara, che ha offerto un ribasso del 15,12 per cento, ad occuparsi della redazione geologica per gli interventi di messa in sicurezza del versante di via Favignana a Monserrato, lavori a protezione degli edifici dell’Iacp.

Con l’aggiudicazione definitiva dell’incarico professionale, da parte del Comune, è stato mosso un nuovo, decisivo, passo in avanti per archiviare il dissesto idrogeologico che nel febbraio del 2018 determinò lo sgombero delle 7 famiglie che vivono nella palazzina sopra il costone.

Lo scorso dicembre erano stati impegnati i soldi necessari – 208.641,23 euro – per affidare il servizio di ingegneria e architettura per la relazione geologica, la progettazione definitiva.