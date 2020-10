Frana sulla carreggiata, chiusa la strada provinciale 37

Si stacca un masso dalla parete rocciosa, adiacente alla carreggiata, all'altezza del chilometro 8 e la strada provinciale 37, la Sciacca-Caltabellotta, viene chiusa al transito. E' accaduto ieri sera e sul posto sono intervenuti tempestivamente la squadra di reperibilità dei cantonieri del Libero consorzio comunale di Agrigento e l'ufficio Protezione civile del Libero consorzio che ha collocato le transenne, chiudendo il traffico e attivato i volontari dell'associazione “Vigili del fuoco in congedo” di Sciacca.

Presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno seguito il protocollo per la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza del tratto di strada. Stamattina è previsto un sopralluogo dei tecnici del settore Infrastrutture stradali per verificare con la massima attenzione la situazione, in modo da valutare eventuali interventi indispensabili per garantire la riapertura della provinciale 37 in totale sicurezza.