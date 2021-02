Frana sulla statale 115 e traffico fuori controllo: il Comune ordina la messa in sicurezza

Continuano i disagi per i mezzi in transito dalla Strada Statale 115 di Porto Empedocle dove, a causa di una frana avvenuta poco distante dalla rotonda di contrada Ciuccafa, il transito è deviato su un unico senso di marcia.

La presenza dei detriti, scivolati dal terreno sovrastante, infatti, aveva indotto lo scorso 9 febbraio il Comune di Porto Empedocle ad intimare ai proprietari la messa in sicurezza dei luoghi. Fra i lavori richiesti, anche la rimozione dell’ostacolo che attualmente ostruisce parte della carreggiata e le opere dio contenimento del terreno stesso. Ai proprietari dei terreni, sono stati dati quindici giorni di tempo per avviare i lavori. Intanto, questo pomeriggio, sono stati eseguiti dei carotaggi per sondare il tipo di terreno e programmare i dovuti interventi di consolidamento.