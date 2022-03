Frana di Cantamartino, finiti i lavori: le famiglie potranno tornare a casa

"Sono terminati gli interventi per la messa in sicurezza degli immobili di Cantamatino, e sono stati avviati i lavori per il ripristino dello spiazzale antistante che consentirà, entro il mese di aprile, il rientro nelle proprie abitazioni ai nostri concittadini costretti a lasciarle domenica 21 novembre scorso".

Ad annunciarlo sui social, il sindaco di Siculiana Peppe Zambito.

"Esprimo grande soddisfazione per un risultato straordinario ottenuto in tempi brevi. Sono stati mesi difficili per tante famiglie, adesso finalmente potranno tornare nelle proprie case in sicurezza - continua -. Dopo la frana abbiamo costantemente monitorato la situazione e dato sostegno alle famiglie coinvolte, assumendoci l’impegno di lavorare per una soluzione rapida. Oggi possiamo affermare che la promessa è stata mantenuta".