Frana sulla statale 115, l'affare si complica: da lunedì via a nuovi lavori sul costone

I disagi per il traffico lungo la statale 115 potrebbero prolungarsi ancora per molto tempo.Infatti lo smottamento sulla carreggiata che ha spinto Anas a posizionare un semaforo tra Agrigento e Porto Empedocle pare che sia solo un sintomo di un problema molto più vasto. A monte vi sarebbe infatti un più ampio fenomeno franoso attivo. A comunicarlo sui social è stato il sindaco Ida Carmina dopo un tavolo tecnico svoltosi domenica.

"Lo stato delle cose si è confermato critico, in quanto non si escludono ulteriori scivolamenti del terreno verso valle - spiega -. Inoltre la questione riguarda non solo il terreno a monte ma coinvolge la Ss 115 e la strada che costeggia Marinella , essendosi riscontrato, nella stessa giornata di venerdì , in corrispondenza della frana superiore uno scavernamento ( sostanzialmente un vuoto sotto la sede stradale che potrebbe sprofondare al passaggio dei mezzi ) nella strada comunale che costeggia Marinella e che ci ha costretti ad emanare immediata ordinanza di messa in sicurezza".

Secondo quanto spiegato da Carmina, Anas si è impegnata a partire da lunedì 22 marzo ad " effettuare le lavorazioni necessarie sui terreni affinché si possa rimuovere la massa fangosa depositatasi sulla statale in tutta sicurezza, allo scopo di poter ristabilire il normale transito dei mezzi".