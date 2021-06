Il crollo, avvenuto nei giorni scorsi, aveva colpito molti per il particolare valore paesaggistico dell'area. Adesso però nella zona della "spiaggia delle piscine" di Realmonte a preoccupare è il mancato rispetto delle regole.

Zona a rischio per i diportisti, Mareamico: "In tanti non rispettano le regole"