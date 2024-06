Messa in sicurezza della frana in contrada Ciotta: a fine mese via ai lavori

E' stata firmata al Comune di Palma di Montechiaro la consegna ufficiale dei lavori per il ripristino del versante in contrada Ciotta-Facciomare: le attività inizieranno il 24 giugno.

"Questo progetto è di fondamentale importanza per la nostra città, in quanto permetterà di collegare le nostre splendide località balneari: Ciotta, Facciomare, Marina di Palma - dice il sindaco Stefano Castellino -. Un'arteria vitale che stimolerà lo sviluppo turistico e contribuirà a risollevare una parte della nostra città che ha sofferto per la mancanza di collegamenti stradali adeguati, con conseguenze negative sul valore degli immobili e sulle attività commerciali. Grazie a questo intervento, aumenterà la visibilità dei nostri litorali e si apriranno nuove opportunità per il fiorire di attività economiche".