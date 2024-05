L'inchiesta sui frammenti ossei ritrovati a Favara, il Ris: sono resti di gatto e uccelli

Non sono di Gessica Lattuca. I 23 frammenti ossei rinvenuti durante i lavori edili in un immobile al civico 59 di via La Porta a Favara non appartengono alla giovane mamma misteriosamente scomparsa nel nulla. Non sono neanche umani, ma appartengono ad un gatto e a degli uccelli. È quanto è stato accertato dal Ris dei carabinieri di Messina dove i frammenti ossei erano stati inviati per essere analizzati.

A dire il vero, il dubbio riguardava 4 frammenti ossei che, secondo il medico necroscopo, avrebbero potuto essere riconducibili al genere umano. Ma il Ris ha smentito questa eventualità e, di fatto, ha messo un punto fermo.

Era il 21 marzo scorso quando si diffondeva la notizia del rinvenimento di frammenti ossei in via Luigi La Porta a Favara. Subito, in maniera inevitabile appunto, il pensiero corse alla ventisettenne, madre di quattro figli, di cui non si hanno più notizie dal 12 agosto del 2018. Subito si alzò un nuovo polverone mediatico. Già lo stesso pomeriggio, AgrigentoNotizie evidenziò che non vi fosse affatto la certezza categorica - servivano appunto confutazioni scientifiche - che quei resti fossero veramente umani. Il padre della giovane, quasi a sentirselo, escluse fin da subito che quelli potessero essere i resti di Gessica.

