Le foto-trappole colpiscono ancora: immortalato uno “sporcaccione in trasferta” che lascia i rifiuti sul ciglio della strada

“Nei prossimi giorni gli sarà notificata una bella multa”: queste le parole, che non nascondono una certa soddisfazione, pubblicate sulla propria pagina Facebook dal sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza.

Nel post è anche inserita la fotografia scattata dal dispositivo chiamato “foto-trappola”, appositamente installato per “incastrare” gli incivili. E l’ultimo in ordine di tempo è stato qualcuno che si è spostato a Grotte da un altro paese limitrofo: uno “sporcaccione in trasferta”, dunque, che sperava di farla franca, convinto che, percorrendo diversi chilometri e allontanandosi da casa, fosse uno stratagemma utile a passare inosservato.

Nulla di tutto questo perché, infatti, l’obiettivo fotografico lo ha immortalato cogliendolo sul fatto. “Il nostro sistema - ha scritto Provvidenza - lo ha beccato di buona mattina mentre sporcava la nostra cittadina. Ancora una volta un ottimo lavoro della nostra polizia locale”.