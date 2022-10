“Immortalato” mentre urina in piazza Ugo La Malfa in pieno giorno: la foto impazza sui social

Non si è di certo appartato o ha cercato un luogo “discreto” per soddisfare i propri bisogni fisiologici. Ha scelto un luogo aperto, ben visibile, spazioso e soprattutto trafficato: piazza Ugo La Malfa, nel cuore della città dei templi.

E così un uomo di mezza età ha tranquillamente parcheggiato la sua auto e ha urinato in strada e in bella vista, a tal punto da non passare inosservato agli occhi dei passanti. Uno di questi lo ha voluto immortalare con la fotocamera del suo smartphone postando l’immagine su Facebook con un sarcastico commento: “Ma secondo voi in quale epoca cavernicola stiamo vivendo? Non credo ai miei occhi”.

Un gesto del genere, tra l’altro, oggi può costare davvero caro. Ne sanno qualcosa alcuni giovani di San Giovanni Gemini che di recente sono stati beccati dai carabinieri mentre urinavano in strada dopo una serata nei locali della movida: per loro scattò una multa da 5 mila euro a testa.