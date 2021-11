Forzano e piegano lo sportello dell'auto e portano via carta igienica, cd ed elastici colorati

Forzano lo sportello anteriore lato passeggero, addirittura piegandolo nella parte alta, e portano via – dall’Opel Corsa di un canicattinese quarantasettenne – una confezione di carta igienica, una confezione di elastici colorati per capelli e dei cd musicali.

Il danno che l’uomo ha subito, alla macchina lasciata posteggiata in via Ugo Foscolo, ha il sapore della beffa. Perché è certamente molto più importante il danno provocato all’utilitaria che non quello creato da ciò che è stato portato via.

Microcriminalità sempre più scatenata, di fatto, nella città dell’uva Italia. Di questo "caso" si stanno occupando - dopo aver raccolto la denuncia a carico di ignoti - i poliziotti del commissariato cittadino. Non sono risultate esserci impianti di video sorveglianza in via Foscolo, laddove è stato messo a segno il furto aggravato veramente sui generis. E il danno all’Opel Corsa non è risultato essere neanche coperto da nessuna assicurazione.