Forzano le portiere delle auto e rubano portafogli e documenti: denunciati 2 nuovi casi

Forzano le portiere dell’auto lasciata momentaneamente parcheggiata in largo Aosta e rubano il portafogli – con all’interno 375 euro – che era stato lasciato all’interno dell’abitacolo. Stessa cosa, grosso modo, anche in via Manzoni dove i malviventi si sono, invece, appropriati della carta di circolazione e del certificato di proprietà della Renault Clio. Due le denunce, a carico di ignoti, che sono state formalizzate ai poliziotti del commissariato di Canicattì dai rispettivi proprietari dei mezzi: un afghano quarantenne e una canicattinese sessantaseienne.

Per entrambi gli episodi, i poliziotti hanno già verificato l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza, pubbliche o private, nelle aree, o nelle immediate adiacenze, dove si sono registrati – dopo un periodo di relativa calma apparente - i furti. Il primo è avvenuto, senza che nessuno s’accorgesse di nulla, nel primissimo pomeriggio. L’altro, quello in danno della canicattinese, invece verosimilmente è avvenuto durante la notte perché la donna ha parcheggiato la vettura alle 19,30 circa e l’ha ripresa alle 8 dell’indomani.