Ladri al lavoro a Villaseta: forzano 2 casseforti di un supermercato e portano via l'incasso del fine settimana

Sono riusciti a forzare due casseforti e a rubare l'incasso del fine settimana. Il bottino, ieri, non risultava essere ancora quantificato, ma sarebbe ingente. Il furto è stato messo a segno, nella notte fra sabato e domenica, al supermercato Eurospin di via Fosse Ardeatine, nel quartiere di Villaseta.

I malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell'esercizio commerciale dopo aver scardinato un infisso. Senza essere disturbati da niente e nessuno, si sono dunque messi al "lavoro" e sono riusciti, appunto, a forzare le due casseforti. I ladri verosimilmente sapevano dove mettere le mani, visto che all'interno del supermercato nient'altro è stato toccato.

La scoperta è stata fatta ieri mattina, alle 6 circa. E' stato lanciato l'Sos e in via Fosse Ardeatine si sono precipitati, per la constatazione del furto prima e l'avvio delle indagini dopo, i carabinieri.