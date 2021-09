Aica, il Forum per l'acqua pubblica: "Dirigente generale nominato per competenza"

Ritorno all'acqua pubblica in provincia di Agrigento, c'è preoccupazione da parte del Forum acqua e beni comuni per l'avvio di Aica.

Con una nota il Forum si appella ai sindaci ribadendo come siano prioritarie l'istituzione della consulta delle associazioni, la nomina del direttore dell'azienda pubblica (scelto, dicono, "per competenze manageriali al difuori da possibili conflitti di interesse o ingerenze politiche") e "trasparenza e rispetto delle competenze degli organismi statutari".

"Consapevoli del fatto che non saranno poche le difficoltà da affrontare - dicono in una nota i componenti del Forum -, il contributo di partecipazione e controllo democratico dei cittadini e del Forum siciliano nelle sue articolazioni territoriali sarà continuo e costante, in modo da contrastare qualsiasi tentativo di “strumentalizzazione politica” e chiunque voglia autoproclamarsi 'paladino' dell’acqua pubblica quando ha operato nel passato ad una diversa soluzione".

Dal Forum ci si appella quindi al senso di responsabilità e di unità d'intenti da parte del cda, dei comuni e delle forze associative "affinché si possa superare velocemente l'avvio di gestione e la fase transitoria dell'affitto di ramo di azienda per giungere alla piena operatività e libertà organizzativa di Aica". Si chiede inoltre che si provveda all'istituzione della consulta delle associazioni "con la presenza di coordinamenti e comitati che hanno promosso il percorso verso la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato".

Il Forum inoltre non nasconde la propria preoccupazione per il fatto che "durante l'assemblea dei comuni soci di Aica sia stato caldeggiato per il ruolo di direttore generale, seppure per un periodo transitorio, il curriculum di un dirigente di Siciliacque senza che sia sorta nel dibattito la preoccupazione del possibile quanto evidente conflitto d'interesse".