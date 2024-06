Forano il telaio della finestra e provano ad entrare nell'Antiquarium della Valle dei templi

Hanno tentato di entrare nell'Antiquarium. Alzata di testa della criminalità che durante la notte, in piena Valle dei Templi, ha cercato di intrufolarsi nella struttura che si trova a poca distanza dal tempio Dioscuri. A comporre il numero unico d'emergenza, il 112, è stato il personale di sicurezza. E sul posto, con ingresso da Porta V, si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della questura. Agenti che, durante il sopralluogo, fatto in piena notte appunto, hanno accertato che qualcuno aveva fatto un foro in prossimità del telaio di legno della finestra. Un "lavoro" sembrerebbe fatto bene. E questo non farebbe ipotizzare che in azione siano entrati dei malviventi di "basso rango".

Dall'Antiquarium del Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi, per fortuna, non è risultato mancare nulla. Probabilmente i ladri sono fuggiti poco prima dell'arrivo del personale di sicurezza. È stata notiziata la procura, con il suo sostituto di turno, e sono state avviate le indagini. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, ma la notizia del tentato furto in danno dell'Antiquarium circola, e da ore ormai, fra i tanti impiegati del Parco archeologico.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.