Crea un giardinetto con forno e cuccia per cane su area demaniale, scatta l'ordine di demolizione degli abusi

Ci risiamo. Nonostante i controlli e i tanti, anzi tantissimi, casi di abuvismo edilizio scoperti dalla polizia municipale e dai tecnici del Comune, ci sono porzioni della città - Villaseta primeggia - in cui il fenomeno di costruire, senza alcuna autorizzaione o licenza, quello che ti pare e laddove ti pare non arretra. Ed è proprio nel rione periferico che è stato accertato l'ennesimo abuso, per il quale è stato firmato anche un ordine di demolizione.

Su un'area del Demanio statale, attigua ad edifici di edilizia residenziale pubblica, un cittadino ha collocato una recinzione con paletti in ferro e rete metallica, attorno ad una cuccia per cani ed ha collocato un forno in una rientranza del perimetro esterno del fabbricato e chiuso il vano con una porta/paratia in legno. Di fatto, ha dunque creato un piccolo giardino dove c'era - e c'è - il forno e pure la cuccia per l'animale domestico. Il dirigente del quinto settore di palazzo dei Giganti, Gaetano Greco, ha già firmato un'ordinanza di demolizione e di ripristino dei luoghi. Entro 60 giorni, tempo concesso appunto dal Municipio, quegli abusi edili dovranno sparire e l'area dovrà tornare ad essere com'era prima. In caso di inottemperanza, il Comune provvederà d'ufficio e in danno del cittadino.

E' scontato naturalmente che qualora dovesse trattarsi di opere sottoposte a sequestro penale, prima di procedere a demolizione l'agrigentino dovrà chiedere il dissequestro al giudice penale.