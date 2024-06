Guasto al partitore di Aragona, stop alla fornitura idrica a Favara

Guasto al partitore di Aragona, stop alla fornitura ai cittadini di Favara, alle utenze Voltano e alla casa circondariale di Petrusa.

L'interruzione della fornitura servirà per consentire gli interventi di riparazione, portando però inevitabilmente a "slittamenti e/o delle limitazioni alla distribuzione idrica prevista". "Non appena ultimati i lavori di riparazione - dice una nota di Aica - la distribuzione sarà ripristinata, ma per normalizzarsi avrà bisogno dei necessari tempi tecnici".