Stop alla fornitura dal Fanaco, diversi i comuni che resteranno senz'acqua

Stop alla fornitura da parte di Siciliacque il prossimo 3 giugno, diversi quartieri del capoluogo e alcuni comuni riceveranno meno acqua finchè il servizio non sarà ripristinato.

Ad annunciarlo è la gestione commissariale della Girgenti Acque dopo la notifica da parte del sovrambito dell'interruzione dell'erogazione al partitore idrico di Aragona. Ridotta quindi la portata in entrata per Agrigento (zona industriale, San Michele, Fontanelle, serbatoio Madonna delle Rocche, via Unità d’Italia); Aragona, Comitini; Porto Empedocle; Favara e per le utenze Utenze voltano.

Tutto, assicurano dalla gestione commissariale, tornerà regolare "nel rispetto dei necessari tempi tecnici".