Fornitura per 5 anni di dispositivi medici per oculisti, il Tar sblocca l’appalto e da ragione all’Asp

Il Tar di Palermo ha sbloccato l'appalto che riguarda la fornitura per 5 anni di dispositivi medici specialistici per le Unità operative complesse di oculistica della Aziende sanitarie della Sicilia occidentale. Ed proprio l'Asp di Agrigento ad essere capofila tra le Aziende sanitarie di Caltanissetta, Palermo, Trapani, l’A.R.N.A.S. di Palermo, l’A.O.R. Villa Sofia/Cervello di Palermo e l’A.O.U.P. Giaccone di Palermo.

L'Asp agrigentina ha così bandito una procedura di gara multimilionaria per la fornitura quinquennale dei dispositivi con un apposito bando e con il disciplinare di gara che prevedevano la suddivisione dell’appalto in 123 lotti e l’affidamento mediante procedura aperta con applicazione del criterio del “prezzo più basso”. Un appalto multimilionario che ha allettato molti operatori del settore.

Il contenzioso è scaturito quando la società Tecnoftalmica s.r.l., che presentava offerta per più lotti, ha contestato la regolarità della procedura di gara, affermando che l’ASP di Agrigento avesse scelto dei criteri illegittimi attinenti alla performance del prodotto, violando in tal modo il criterio del prezzo più basso.

Un eventuale accoglimento del ricorso avrebbe comportato un rallentamento della fornitura di prodotti oculistici necessari per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Aziende sanitarie coinvolte.

L'Asp di Agrigento, difesa dagli avvocati Fabio Toto e Sandro Di Carlo, è riuscita a dimostrare che, nonostante l’applicazione del criterio del prezzo più basso, la società ricorrente offriva prodotti che in realtà, a giudizio della commissione tecnica, non superavano gli standard qualitativi richiesti.

Con questa sentenza si mette fine alla battaglia giudiziaria: il Tar ha infatti rigettato il ricorso della Tenfoftalmica s.r.l. confermando la legittimità dell’operato dall’Azienda sanitaria di Agrigento, garantendo quindi la necessaria fornitura dei dispositivi medici oculistici alle Asp del bacino occidentale della Sicilia.