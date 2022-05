Libertà nei movimenti per soggetti con disabilità visiva, via al primo corso di formazione

Raggiungere l'indipendenza nel muoversi e organizzare la propria vita quotidiana anche per le persone che hanno perso la vista.

E' questo l'obiettivo del percorso formativo di “Orientamento e Mobilità” compiuto da un gruppo di disabili della vista, residenti nelle provincie di Agrigento e Catania.

L'iniziativa è stata curata gratuitamente dalla "Ierfop Onlus" di Agrigento: dieci le persone con handicap visivo che sono state coinvolte, e che saranno quindi in grado di muoversi liberamente e in modo autonomo in città. I corsi sono stati curati dal docente Giovanni Visalli Garufi, al quale vanno i ringraziamenti del coordinatore dell'ente agrigentino promotore, Lillo Cinquemani.

Nei prossimi giorni, Ierfop darà il via ad un percorso denominato “Orientamento spaziale e capacità di problem solving”, ricolto sempre ai disabili della vista, e che ha lo scopo di fortificare le capacità decisionale dei soggetti.