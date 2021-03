"Guerra" ad incendi boschivi e reati ambientali, la Forestale si dota di droni

Arrivano i droni che vigileranno sul territorio e si occuperanno di contrastare i reati ambientali, primi fra tutti gli incendi boschivi. Parte da Agrigento e Trapani il progetto pilota che interesserà, poi, tutta la regione. A dotarsi dei nuovi mezzi è il corpo Forestale della Regione Siciliana.

"Abbiamo già iniziato i corsi di formazione ad Agrigento - riferisce il commissario Cuffaro, istruttore e uno dei responsabili dell'unità di coordinamento regionale, - e a breve formeremo anche colleghi di tutte le altre province. I droni sono oggi sicuramente il mezzo tecnologico più adatto a supportare le nostre attività: monitoraggio delle aree, segnalazione incendi, rilevamento superfici bruciate in zone impervie e di difficile accesso. I droni in dotazione sono di diverse tipologie per affrontare qualsiasi situazione. Ci sono anche modelli con camera termica che riescono ad individuare persone o automezzi nel buio più totale. Un ulteriore strumento a difesa della vegetazione e di tutto l'ambiente".