Costone a rischio crollo a Fontanelle, Miccichè assicura un intervento

Accogliendo l’invito dei rappresentanti del comitato di quartiere di Fontanelle, il sindaco Franco Miccichè ha effettuato un giro nel popoloso quartiere cittadino, accompagnato dall’assessore Marco Vullo e dal comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni.

"Sono state osservate alcune criticità - spiegano dal Comune con una nota - come il muro inclinato di via Alessio Di Giovanni, la situazione del centro sociale, dell’isola ecologica e del verde pubblico. Segnalate anche le palme abbandonate e che rischiano di venire bruciate. Ma il problema più grosso riscontrato è stato quello della via Caterina Ricci Gramitto dove il costone sta franando mettendo a rischio la sicurezza di alcune palazzine realizzate nella zona".

Il sindaco e l’assessore hanno assicurato che "attenzioneranno negli appositi uffici comunali i problemi segnalati mentre il comandante Di Giovanni ha anticipato che fra una decina di giorni verrà aperto nel centro sociale un distaccamento della polizia municipale".