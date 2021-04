Vullo:”Il recupero del 'Giardino della Legalità', una bella pagina per Fontanelle"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Marco Vullo, Assessore ai quartieri del comune di Agrigento, esprime soddisfazione dopo il recupero del “Giardino della Legalità” nella frazione di Fontanelle, una bella pagina per tutta la città. “Agrigento continua a crescere con piccoli grandi gesti che, oltre simbolici, hanno un forte significato in termini di legalità e riappropriazione del territorio. Piazzetta Livatino da troppi anni, continua l’Assessore, era abbandonata a se stessa, adesso rivitalizzare questa area con interventi di recupero significativi è frutto di una piena sinergia e collaborazione con il comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” che dimostra l’attenzione di questa amministrazione ai gruppi di cittadini volenterosi che operano con dedizione per la crescita del territorio. Un ringraziamento doveroso non può non andare alla cooperativa sociale “Rosario Livatino” e al suo Presidente che ha donato un monolite che è stato posizionato al centro della Piazzetta. E in attesa dell’evento commemorativo dell’8 maggio i lavori di abbellimento e riqualificazione continueranno. Già l’Assessore Lala ha provveduto a ripristinare la targa di toponomastica che mancava da quando era stata intitolata la piazzetta al Giudice Rosario Livatino. Sono certo che nell’attività di questa amministrazione questi feed-back e sinergie con il mondo dell’associazionismo avranno risvolti positivi in tutta la città. Esiste un’unica Agrigento con le proprie sfaccettature e realtà che ci sono e che ci saranno sempre, alla stessa stregua ci sono e ci saranno, le pari opportunità e il riconoscimento dei diritti indistintamente per tutti i cittadini residenti senza alcuna divisione tra zone centrali e periferiche.”