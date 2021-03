Travolto dalla sua motozappa, anziano in ospedale: rischia di perdere la gamba

Ara il suo appezzamento di terreno, utilizzato come giardino, con una motozappa. All’improvviso – non è chiaro come, né per quale motivo – perde il controllo del mezzo meccanico che gli devasta, letteralmente, una gamba. Un pensionato di 71 anni di Agrigento è finito, trasportato con l’elisoccorso del 118, all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca dove ha subito un delicatissimo intervento chirurgico. L’uomo, stando a quanto è trapelato ieri, rischiava – anche se i medici stavano facendo il possibile per scongiurare l’ipotesi - di perdere l’arto.

L’incidente domestico si è registrato in via Navarra della Miraglia, nel quartiere periferico di Fontanelle. Dell’accaduto si sono occupati, per ricostruire cosa effettivamente sia accaduto, i poliziotti della sezione Volanti della Questura che sono intervenuti sul posto non appena acquisito l’allarme.

Per l’anziano agrigentino avrebbe dovuto essere un momento di ordinari, forse anche abituali, lavori di giardinaggio. Con la sua motozappa stava appunto cercando di arare l’appezzamento di terreno prima dell’arrivo della primavera. Qualcosa è però, purtroppo, andato storto. Forse un improvviso guasto meccanico o forse una disattenzione o forse, ancora, qualcosa di non previsto. La motozappa si è, all’improvviso, trasformata in una pericolosissima “trappola” che gli ha tagliuzzato la gamba. Le urla dell’uomo hanno richiamato l’attenzione e subito è stato lanciato l’Sos. Sono scattati i soccorsi e l’anziano è stato, ad un certo punto, trasferito all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca dove, appunto, ieri, i medici stavano cercando di salvargli l’arto.