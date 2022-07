Fontana di Bonamorone: i rifiuti sono stati rimossi, resta però la falla alla rete idrica, il muro pericolante e il marciapiede che mette in pericolo i turisti

Ripulita l'area dello storico bevaio di Bonamorone, in via Panoramica dei Templi i problemi però non mancano. Dopo gli appelli alla pulizia lanciati dai cittadini sui social, in mattinata gli operai hanno rimosso la spazzatura presente nei pressi della fontana. E se da un lato, la manutenzione ordinaria dello spazio pubblico, viene spesso percepita come un evento eccezionale, basta spostarsi di pochi passi per documentare altre criticità come ad esempio una falla alla rete idrica dalle quale fuoriescono migliaia di litri di prezioso liquido, un muro pericolante che potrebbe cadere da un momento all'altro ed ancora, la brusca interruzione del marciapiede che, per come evidenziato da Mario Aversa del gruppo “Agrigento punto e a capo” mette a rischio l'incolumità dei tanti turisti che si dirigono verso la Valle dei Templi.