Fontana di Bonamorone ancora chiusa per il restyling, cittadini inferociti: “Ci impediscono di riempire i bidoni”

Dal 14 al 29 novembre: è questo l’intervallo di tempo in cui gli operai avrebbero dovuto concludere i lavori alla fontana di Bonamorone. Oltre al suo valore storico, la fontana è da sempre meta di migliaia di cittadini che vanno a rifornirsi di acqua con bottiglie e bidoni alla mano. Un luogo che, inevitabilmente, è divenuto l’emblema di una città perennemente assetata.

Doveva rimanere chiusa per 15 giorni appunto, ma alcuni cittadini ci hanno segnalato che, nonostante la riapertura alla pubblica fruizione fosse prevista alla fine di novembre, ad oggi la fontana rimane inaccessibile perché i lavori di restauro della zona circostante non sono ancora conclusi. “La cosa grave - ci dicono - è che i lavori negli ultimi giorni sono sospesi e nell’ultima settimana si è visto solo un operaio che sistemava esclusivamente la recinzione. Ma almeno aprissero la scaletta che è accanto alla fontana per permetterci di riempire qualche bidone o poche bottiglie. In qualsiasi altra città - prosegue lo sfogo - i lavori sarebbero finiti in 2 settimane. Adesso ci dicono che la fontana resterà inaccessibile per 2 mesi”.

“La sospensione della fornitura idrica e l'inibizione dell'accesso al pubblico avranno una durata di 15 giorni”: così era stato stabilito da un’apposita ordinanza del Comune a seguito della richiesta avanzata dal Parco archeologico Valle dei templi.

Gli interventi alla fontana di Bonamorone rientrano nell’ambito del più ampio progetto di messa in sicurezza del passaggio pedonale e di riqualificazione dell’intera area della fontana di Bonamorone promosso dall’Ente Parco. Un piano che si propone di ridare decoro e sicurezza ad un’area che, pur essendo di competenza comunale, rappresenta un punto di collegamento con la Valle dei templi.

Nell’area prossima alla fontana verranno inoltre collocati dei dissuasori per evitare la circolazione delle auto e favorire l’incolumità dei pedoni.