La fontana di Bonamorone è a secco, rabbia e sarcasmo sui social: “Anche senz’acqua ha sempre il suo fascino”

La Fontana di Bonamorone è ancora a secco. Lo racconta su Facebook Mario Aversa che non nasconde tutta la sua delusione nel non poter “bere un sorso d’acqua fresca perché il rubinetto girava a vuoto”. E viene anche ricordato l’annuncio del sindaco “il quale, una decina di giorni fa, ci informava di un guasto al sistema di potabilizzazione che sarebbe stato riparato al più presto. Un fatto che mi ricorda anche la voragine aperta in via Empedocle lo scorso inverno per la quale era stata data identica risposta”.

Ma alla rabbia si sostituisce immediatamente una sana ironia che testimonia l’amore, nonostante tutto, per la città: “Comunque - aggiunge Aversa - anche senz’acqua la nostra fontana riesce sempre ad esprimere tutto il suo fascino antico”.