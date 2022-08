Bonamorone, la fontana torna funzionante dopo due settimane

Torna funzionante la fontana di Bonamorone. Dopo un paio di settimane di stop, il Comune ha provveduto alla sostituzione della lampada germicida che produce luce ultravioletta che rende l'acqua utilizzabile per scopi alimentari.

L'ente ha inoltre provveduto a sanificare l'impianto idrico rendendo pienamente fruibile la struttura.

In questi giorni si erano registrate durissime polemiche da parte di chi denunciava come la città fosse rimasta sprovvista dell'unico punto di approvvigionamento pubblico di acqua, particolarmente utile per compensare eventuali ritardi nella fornitura.