Messa in sicurezza degli istituti scolastici, finanziati diversi progetti in provincia

Riqualificazione e ammodernamento degli istituti scolastici della provincia, in arrivo risorse per interventi in diversi centri anche dell'Agrigentino. Ad annunciarlo il governatore Nello Musumeci, dopo l’aggiornamento dell’elenco relativo agli interventi da finanziare compresi nella graduatoria del Piano triennale 2018-2020.

Per il territorio di Agrigento, sono previsti interventi in diversi comuni. Ecco i lavori: ristrutturazione nella scuola primaria di via Nazionale dell’istituto comprensivo “Roncalli” di Burgio (2,5 milioni di euro); Manutenzione straordinaria e adeguamento della scuola elementare “Antonio Gramsci” di Sambuca di Sicilia (1,7 milioni di euro); adeguamento degli impianti antincendio, manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dell'istituto comprensivo “Gaetano Guarino” di Favara (800 mila euro); messa in sicurezza e riqualificazione degli immobili della scuola media “Villaggio Europa” di Villafranca Sicula (891 mila euro); manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento dell'istituto comprensivo “Giovanni XXIII”

(1 milione di euro); Adeguamento e messa in sicurezza dell'istituto “Don Bosco” (1,3 milioni di euro).