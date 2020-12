Fondi per il campo sportivo, il Comune di Alia si oppone: ricorso vinto per Porto Empedocle

Il campo sportivo di Porto Empedocle diventa un caso. Il Comune della città marinara ha ottenuto dei fondi figli un bando regionale vinto. Ottocento mila euro utili all'attivazione, la riqualificazione e l'ampliamento di iniziative sostenibili, volte alla diversificazione e destagionalizzazione dell'offerta turistica regionale, inerenti in particolare allo sviluppo delle filiere dell'offerta sportiva, anche in aree interne di pregio ambientale.

Il Comune è stato inserito nella graduatoria ed dunque ammesso - con 35 punti - all'ammissione del finanziamento. Dall'altra parte il Comune di Alia, non essendosi collocato in posizione utile, impugnava la predetta, reclamando la mancata attribuzione di 64 punti complessivi che, se interamente riconosciuti, ne avrebbero determinato l’utile collocamento nella graduatoria di merito (essendo risultate finanziabili le proposte con almeno 60 punti).

Con le doglianze mosse nel ricorso, il Comune di Alia lamentava un’asserita carenza di istruttoria nella valutazione, sotto diversi profili, del progetto presentato riguardante la manutenzione dell’impianto sportivo

Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso e sostenere la legittimità dell’intera procedura valutativa e della graduatoria finale, anche il Comune di Porto Empedocle – collocatosi al 35esimo posto, in posizione utile, ovvero tra i progetti finanziabili - con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, esponendo le proprie argomentazioni a dimostrazione dell’infondatezza delle pretese del Comune ricorrente e chiedendo, pertanto, il rigetto integrale del ricorso. Rubino ha sostenuto la correttezza della valutazione operata dallaAmministrazione regionale, non avendo, il comune ricorrente, fatto riferimento ai dovuti atti ed elaborati progettuali, quali unici documenti idonei a dare effettiva prova del reale impegno preso in merito alla realizzazione dei singoli interventi.

Il Tar Palermo, Sezione II, in primo grado, ed il consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, al termine del giudizio di appello, in piena condivisione delle tesi difensive formulate da Girolamo Rubino, difensore del Comune di Porto Empedocle anche nel giudizio di appello, hanno respinto il ricorso proposto dal Comune di Alia e confermato, di fatto, la posizione occupata in graduatoria dal Comune di Porto Empedocle che, per la realizzazione del proprio progetto, potrà così contare su un finanziamento di ben 800mila euro.