Ars, approvato emendamento per i comuni in riequilibrio: fondi anche per Canicattì

Sostegno ai comuni che hanno avviato una procedura di riequilibrio da parte della Regione. All'Assemblea Regionale, in Commissione Bilancio, su iniziativa dei componenti di Forza Italia e del vice coordinatore regionale, onorevole Riccardo Gallo, è stato approvato un emendamento alla legge di stabilità che lo permetteràcondo cui i Comuni che hanno chiesto di avviare la procedura di riequilibrio finanziario riceveranno un apposito sostegno dalla Regione. Tra tali Comuni rientra il Comune di Canicattì. L'onorevole Gallo ha appositamente incontrato il gruppo di Forza Italia canicattinese per comunicare i dettagli dell'emendamento "che - afferma Gallo - consentirà ai Comuni in fase di riequilibrio di ricevere il giusto sostegno da parte della Regione al fine di concludere positivamente i propri progetti di risanamento".