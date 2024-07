Capitale italiana della cultura 2025, la fondazione è "pulita": c'è il via libera della prefettura

La fondazione “Agrigento 2025” dopo aver ricevuto l’omologa prefettizia, ovvero il riconoscimento della personalità giuridica, potrà avviare tutti i passaggi necessari a far partire, seppur in grave ritardo rispetto ai tempi che erano stati prefissati, la macchina organizzativa degli eventi legati a “Agrigento capitale italiana della Cultura 2025”. Il benestare della sede territoriale del governo consentirà alla fondazione anche di procedere con i bandi per il reclutamento delle figure professionali da impiegare per la pianificazione di tutti gli appuntamenti. Il ruolo della prefettura, per come spiegato durante una conferenza dallo stesso prefetto di Agrigento, Filippo Romano, continuerà a vigilare sulla correttezza delle attività svolte e metterà a disposizione della fondazione anche la sede prefettizia per lo svolgimento di eventi culturali. Anche gli ordini professionali daranno il loro contributo e, in tal senso, hanno sottoscritto un’intesa di collaborazione.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.