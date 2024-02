Fondazione Capitale della Cultura, Roberto Albergoni nominato direttore generale

Se non fosse riduttivo per il curriculum posseduto dalla persona in oggetto, si potrebbe dire che Roberto Albergoni, curatore del dossier che ha consentito ad Agrigento di diventare Capitale della Cultura 2025 e oggi nuovo direttore generale della Fondazione, è uscito dalla porta per rientrare comodamente dalla finestra.

Già perchè suo era il nome inserito "d'ufficio" nella bozza di statuto insieme ad un'altra componente della stessa associazione, la "MeNo". Questo spinse il Consiglio comunale a chiedere una revisione del testo, prolungando di mesi il tempo necessario per l'adozione e portando alla fine ad uno strumento emendato che eliminava l'individuazione diretta rimettendo invece questo ruolo al Cda che avrebbe dovuto scegliere solo "nel rispetto delle norme di legge".

Così il nuovo consiglio di amministrazione ha deliberato per rendere pienamente operativa la Fondazione, che da adesso potrà iniziare a programmare gli eventi del 2025. Questo partendo da una prima dotazione finanziaria di 50mila euro, trasferiti dal Comune venerdì scorso per consentire alla struttura di avere personalità giuridica.

Insomma, finalmente la macchina organizzativa può essere messa a regime, dopo i mesi di attesa ma, anche, le fibrillazioni degli ultimi 2 giorni per nominare il cda.

Fino a ieri sera, infatti, rimaneva in pole position la nomina dell'attuale assessore Costantino Ciulla, opzione però accantonata per un problema pratico: l'incompatibilità ai sensi di legge tra il ruolo di amministratore e quello di componente di una partecipataa matrice pubblica. Il nome di Minio - incaricato in quota Ecua - è arrivato sul tavolo solo una volta accantonata la soluzione politica. Una "brutta notizia", quella per l'assessore in quota Fdi che il sindaco Micciché ha consegnato brevi manu durante una frugale cena in pizzeria alla presenza, anche, del deputato Lillo Pisano.

Molto più politiche le nomine di altri componenti, come quelle di Giovanni Di Maida e Salvatore Palillo (entrambi in quota Fratelli d'Italia) dell'avvocatessa Vincenza Gaziano (indicata, pare, da Forza Italia) e di Giuseppe Viola, indicato da Roberto Di Mauro e già candidato alle elezioni comunali nella lista "Facciamo Squadra".