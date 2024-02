Capitale della Cultura, arriva anche il voto del Comune di Lampedusa

Alla fine anche il Consiglio comunale di Lampedusa e Linosa si è determinato sulla fondazione che dovrà gestire gli eventi e le inziative di Capitale della Cultura 2025.

Come noto si trattava dell'ultimo socio fondatore che avrebbe dovuto esprimersi sulla bozza di statuto votata questa estate de Palazzo dei Giganti e adottata nelle scorse settimane in modo più "rocambolesco" dall'Ecua con il voto dell'Assemblea dei soci, in assenza di una governance costituita.

A rimarcare che le Pelagie erano l'ultima realtà a doversi determinare è stato lo stesso sindaco Filippo Mannino, che in aul aha dato lettura del dossier di candidatura per la parte riguardante i progetti e le attività del Comune di Lampedusa, e ha già annunciato che uno dei nove membri del Consiglio d’amministrazione della Fondazione sarà nominato dal Comune di Lampedusa e Linosa nella persona dello storico Giovanni Fragapane.

Cosa resta da fare adesso? Al netto di ricorsi (il fronte scoperto è quello proprio di Ecua) i soci potranno riunirsi da un notaio per predisporre gli atti necessari a creare la fondazione e renderla operativa.

Poi riempirla di risorse, idee e contenuti sarà, evidentemente, un altro paio di maniche.