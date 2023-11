Fondazione Capitale della cultura, arriva il primo "no": testo bocciato in commissione Bilancio

E arriva il primo "no" alla bozza di statuto per la creazione di una fondazione pubblica che dovrebbe gestire il progetto di Capitale della Cultura per il 2025.

Nella serata di ieri la Commissione Bilancio (dove la maggioranza del sindaco Micciché è, teoricamente, rappresentata da tre consiglieri su quattro) ha infatti bocciato all'unanimità la proposta, mantenendo di fatto il parere che era stato già formulato qualche settimana fa.

I consiglieri, inoltre, invitano l’amministrazione a "riformulare la proposta superando le criticità riscontrate dai revisori", esattamente come fatto, appunto, nella precedente seduta.

Un primo "niet" in vista dell'appuntamento del prossimo 7 novembre, quando il punto dovrebbe giungere in aula "Sollano" a patto che la seduta duri abbastanza da arrivare al fondo dell'ordine del giorno oppure che la maggioranza di Franco Micciché abbia abbastanza voti da sostenere quantomeno il prelievo del punto. Un'eventualità, quest'ultima, su cui molti consiglieri vicini al sindaco non si sentono di scommettere poi tanto, nonostante vi sia una certa fretta di approvare questa bozza affinchè i primi mesi del 2024 la fondazione possa essere effettivamente operativa.