Fondazione Capitale della cultura, sabato la costituzione ufficiale

Dopo mesi di attesa, sabato mattina si costituirà la Fondazione di partecipazione ad Agrigento Capitale della cultura 2025.

Il voto del Comune di Lampedusa nei giorni scorsi e ancor prima il superamento dell'empasse all'interno del Consorzio universitario hanno di fatto sbloccato la situazione consentendo adesso al sindaco Franco Micciché di "prenotare" il notaio che dovrà fisicamente trasformare tutto il lavoro di questi mesi per l'adozione di uno statuto unico in una struttura burocratica che dovrà farsi carico.

Adesso si apre una partita diversa, che è quella dell'individuazione dei vertici politici e burocratici dell'Ente. Per i secondi, come noto, lo statuto non prevede più "d'ufficio" il ruolo di direttore generale e general manager, quindi dovranno essere o nominati direttamente o attraverso una procedura pubblica comparativa.

Per i primi, invece, il tema è prettamente di equilibri politici: in totale sono 9 i componenti, 5 dei quali nominati dal solo Comune di Agrigento che, verosimilmente, esprimerà anche il consigliere destinato alla presidenza della fondazione. In queste ore di "totonomine" una personalità appare più possibile di altre come componente del Cda con la "prenotazione" del ruolo di presidente, cioè l'attuale assessore comunale Costantino Ciulla, il quale però per andare a ricoprire questo prestigiosissimo incarico dovrebbe lasciare il posto in Giunta così come previsto dalla normativa di settore.

Questo aprirebbe ad una necessità di turnazione di un posto nell'amministrazione Micciché, offrendo un nuovo componente a Fratelli d'Italia.

Si tratta però, come scritto, di una eventualità al pari di tante altre in questo momento: lo stesso sindaco ha atteso che gli venissero segnalate dalle parti politiche della maggioranza i nomi da inserire nel Cda. Gli altri 4 posti saranno distribuiti tra il Comune di Lampedusa e Linosa (l'unico ad aver già individuato il proprio candidato), l'Ecua (che al momento è amministrato da un commissario comunale), l'Assemblea di partecipazione (costituita dai rappresentanti dei fondatori, dei partecipanti e dei sostenitori) e 1 dalla Presidenza della Regione Siciliana.

La speranza è che per l'individuazione di tutte queste personalità non si perdano, ancora una volta, settimane e mesi.